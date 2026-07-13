Макарони на фурна със сирене - бърза домашна класика

Ако търсите лесна и вкусна рецепта за закуска или вечеря за цялото семейство, тези макарони на фурна със сирене са идеалният избор. Приготвят се с достъпни продукти, а комбинацията от сирене, млечна заливка и апетитна златиста коричка ги прави уникално вкусни.

Продукти:

400 г макарони

250 г сирене

4 яйца

500 мл прясно мляко

200 г кисело мляко

50 г масло

Сол – на вкус

150 г кашкавал

Приготвяне: Сварете макароните в подсолена вода, като ги оставите леко недоварени. Отцедете ги и ги прехвърлете в намазана с масло тава. Натрошете сиренето върху макароните и разбъркайте внимателно. В купа разбийте яйцата с прясното мляко, киселото мляко, солта и по желание черен пипер. Залейте макароните равномерно с приготвената смес. Разпределете маслото, нарязано на малки кубчета, върху повърхността. По желание поръсете с настърган кашкавал за още по-хрупкава и златиста коричка. Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 30–35 минути, докато заливката се стегне и повърхността придобие приятен златист цвят. Оставете ястието да почине 5–10 минути преди сервиране.

Един малък съвет: Не преварявайте макароните. Ако останат леко твърди, по време на печенето ще поемат част от заливката и ще станат още по-сочни, без да се разкашкват.

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