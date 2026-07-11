Машината Холанд прати писмо и разплака целия свят

Норвежката машина за голове Арлинг Холанд доказа, че е човек с огромно сърце. Шампионът направи жест, който разплака целия свят.

Холанд изпрати писмо, написано на ръка, до родителите на Денис, 6-годишно момче и голям фен на норвежкия нападател, който трагично загина при инцидент.

Заедно с писмото, семейство Холанд изпрати и подписана фланелка на Норвегия.

„Скъпи Матиас и Тирил, нашите най-дълбоки съболезнования за кончината на Денис. Като родители и семейство е невъзможно да си представим през какво преминавате, но знайте, че мислите ни са с вас в този труден момент. Знаем, че Денис обичаше футбола. Ето защо искахме да ви изпратим това съобщение.“

Писмото е подписано просто „Семейство Холанд“. След това бащата на момчето сподели жеста в социалните мрежи, като написа: „Ако Денис беше тук, щеше да се гордее.“

По-късно тази вечер Холанд ще изведе "викингите" на четвъртфинала на световното първенство срещу Англия.

Да, головете влизат в статистиката, рекордите остават в историята, но подобни жестове намират място там, където е най-важно - в човешките сърца.

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