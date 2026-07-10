Кристиян Шкварек на седмото небе. Най-щастливата новина

Политическият анализатор и консервативен общественик и коментатор Кристиян Шкварек обяви най-щастливата новина във фейсбук. Той разкри, че е станал баща на момче.

Най-голямото щастие - роди се моят син.

"Благодаря на Господа за него и за най-прекрасната съпруга, героят на деня. Моля го само за едно - да им дава здраве, за всичко останало ще се погрижа аз.

AVE verum Corpus natum

De María Vírgine

Vere passum, immólatum

In Cruce pro hómine", написа той във фейсбук, като цитира „Ave verum corpus“- известния евхаристиен химн, чиито редове възпяват истинското тяло, родено от Дева Мария и принесено в жертва на Кръста Господен.

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