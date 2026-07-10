AI филм за Васил Левски разпали остър спор в България

На 11 септември по кината трябва да тръгне нещо, което никога досега не се е случвало в българското кино - пълнометражен анимационен филм, изцяло създаден с изкуствен интелект, посветен на една от най-значимите фигури в националната ни история.

"Агенти на времето: Васил Левски" вече предизвика буря, преди дори да е излязъл на екран.

Какво представлява филмът

Продукцията е насочена към деца между 4 и 12 години и разказва фантастично приключение, в което Апостола се превръща в герой, свързващ миналото с настоящето. Целта, според създателите, е историческата фигура да бъде поднесена по достъпен и вълнуващ начин за най-младата публика.

"Филмът представя Васил Левски по нов, жив и вълнуващ начин за децата на днешния свят, като вдъхновяващ герой, водач и съюзник в една голяма мисия, която доказва, че историята не е просто нещо, което учим, а нещо, което ни изгражда", съобщават разпространителите от "Александра Филмс".

На официалния сайт на проекта той е представен като "първият български анимационен филм със световен потенциал". Зад продукцията стоят Христо Христов-Зипо и Стоян Стоянов-Слаш - създателите на игралния филм "Един грам живот", които скоро планират да пуснат и игрален филм за Ванга.

Спорът, който разцепи общественото мнение

Още с първия трейлър се появи сериозен проблем - в рекламните материали и на сайта на филма липсва информация за художниците, аниматорите или творческия екип зад визуалната част, която е изцяло генерирана с изкуствен интелект.

Реакцията в социалните мрежи бе бурна. Критики идват най-вече от хора, работещи в киното и анимацията, които поставят под въпрос избора историята на една от най-важните личности в българската история да бъде разказана чрез AI. Според тях подобен подход обезценява труда на художници и аниматори и е пример за т.нар. "AI slop" - масово генерирано съдържание с ниска художествена стойност.

Недоволството прерасна в петиция - "Забрана на филми, създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина", която вече има над 1300 подписа, средно повече от един на минута.

Два полюса, един въпрос

Дебатът повдига въпрос, който далеч не се изчерпва с този конкретен филм: може ли изкуственият интелект да разказва история по начин, който респектира паметта на историческите личности, или технологията неизбежно обезценява творческия труд зад разказването на истории?

Едните виждат в проекта достъпен начин да достигнат до поколение, свикнало с езика на социалните мрежи и краткото, визуално съдържание. Другите -тревожен прецедент, при който алгоритмите заместват таланта на режисьори, художници и аниматори, без дори прозрачност за това как е създаден продуктът.

Дали "Агенти на времето: Васил Левски" ще успее да запали интерес към историята сред най-малките зрители, или ще се превърне в символ на нещо, което критиците наричат обидно опростяване на националната памет - предстои да покаже премиерата през септември.

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