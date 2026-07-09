Драма на едно от най-важните летища в света!

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner на авиокомпанията Saudia е ударил опашката на паркиран Airbus A320 на Philippine Airlines (PAL) по време на рулиране на международното летище „Ниной Акино“ в Манила. Инцидентът е станал късно във вторник, като и двата самолета са претърпели сериозни щети и са изведени от експлоатация.

Инцидентът се е случил около 23:38 ч. местно време, докато самолетът на Saudia, изпълняващ полет до Джеда, се е подготвял за излитане.

Първоначалните констатации показват, че лявото крило на Boeing-а е ударило кормилото за посока върху вертикалния стабилизатор на паркирания самолет на PAL. При сблъсъка няма съобщени пострадали, като от филипинската авиокомпания потвърдиха, че по това време на борда на техния самолет не е имало хора.

Кормилото на самолета на PAL е претърпяло сериозни повреди, а машина на Saudia е с повреден връх на лявото крило, поради което и двата самолета са заземени.

На борда на излитащия самолет е имало 252 пътници, чийто полет е бил отменен. От Saudia увериха, че всички хора и екипажът са слезли безопасно и им се оказва съдействие за алтернативно продължаване на пътуването.

Причината за наземния сблъсък остава в процес на разследване. Въпреки инцидента, операторът на летището съобщи, че главното международно летище на Филипините продължава да работи в нормален режим.

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