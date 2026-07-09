Разследване разкри: Пекин предложил на Москва как да атакува Starlink

Китай е предложил на Русия помощ за противодействие на сателитната мрежа Starlink на компанията SpaceX, твърди съвместно разследване на Der Spiegel, The Insider и Le Monde, основано на секретни документи от Китайско-руския форум за военно-техническо сътрудничество.

Според публикацията Пекин и Москва са задълбочили военното си партньорство през последните три години, като сътрудничеството обхваща изкуствен интелект, автономни дронове, системи за противовъздушна отбрана, космически технологии и разработване на нови бойни платформи.

Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни. Сред обсъжданите теми са създаването на автономни рояци от дронове, модернизацията на военната авиация и разработването на космически оръжия.

AI срещу практически боен опит

Според разследването Китай предоставя технологии за изкуствен интелект, микрочипове и високотехнологична електроника, а Русия споделя практическия си боен опит от войната в Украйна.

Твърди се още, че най-малко 200 руски военнослужещи са преминали обучение в шест китайски центъра, а китайски военни наблюдатели са посещавали фронтови райони в Украйна, за да анализират ефективността на използваните системи.

Планове срещу Starlink

Една от най-чувствителните части на разследването е твърдението, че още през 2023 г. Китай е предложил варианти за ограничаване или неутрализиране на Starlink, чиято сателитна мрежа играе ключова роля за комуникациите в Украйна.

Според документите са разглеждани четири основни подхода:

юридическо оспорване на разполагането на сателити;

конкуриране за радиочестоти;

кибератаки срещу потребителски терминали;

използване на противоспътникови средства за физическо поразяване на сателити.

Разследването посочва още, че китайски научни публикации разглеждат възможността за използване на лазерни и микровълнови технологии срещу слънчевите панели на сателити.

Опасения на Запада

Според публикацията западни разузнавателни служби следят с тревога подобни разработки, тъй като евентуално прекъсване на работата на Starlink би могло да засегне не само Украйна, но и комуникационните системи на редица западни армии.

Високопоставен представител на американските въоръжени сили, цитиран от разследващия екип, предупреждава, че успешна атака срещу системата би представлявала сериозен проблем за военните комуникации.

Следващият Китайско-руски военно-технически форум е планиран за края на годината в Санкт Петербург, където се очаква разговорите по съвместните проекти да продължат.

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