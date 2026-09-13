Ракета на SpaceX колкото 5-етажна сграда се разби в Луната
Ударът е станал със скорост около 8640 км/ч, направил е кратер
Следете всички новини, анализи и коментари за Spacex. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ударът е станал със скорост около 8640 км/ч, направил е кратер
Да има имаме проблемите! След златния дъжд, налегна го тъга
Какво купува поколението, което забогатява от ракети и алгоритми
Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни
Лунната напревара тече с пълна сила
Илон Мъск отново на гребена на вълната
"Илон скоро ще бъде на път. Надяваме се, че всички ще бъдат в безопасност. Успех, Илон!!!“, написа той
Какво става
В момента се сглобява в Тексас
Заемът е бил обезпечен с част от акциите му в SpaceX
Природозащитници и местни жители са обезпокоени
SpaceX разработва кораба Starship за превоз на товари и хора до Луната и Марс, както и в дълбокия космос.
SpaceX и T-Mobile обявиха партньорството си през август миналата година
Той носи на борда си 10-килограмов марсоход
Компанията е на загуба 80 млн. долара към момента
На 8 септември старшият директор на продажбите за SpaceX писа на Пентагона, че разходите са станали твърде високи
SpaceX вече има покритие на всички континенти
Същността на проекта е да се изгради нова мрежа, като се използват сателитите SpaceX Starlink в ниска околоземна орбита и каналите на T-Mobile със сре...
Този месец SpaceX подписа договор с военновъздушните сили на САЩ
Съобщението на SpaceX дойде само няколко дни, след като експертът по информационна сигурност Ленерт Вутерс демонстрира начин за хакване на потребителс...