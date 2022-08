SpaceX и T-Mobile ще свържат смартфони със сателити, за да премахнат мъртвите точки на клетъчната мрежа

Президентът на T-Mobile Майк Сиверт (Mike Sievert) и ръководителят на SpaceX Илон Мъск представиха проект, наречен Coverage Above and Beyond (Покритие над и отвъд), който има за цел да осигури мобилни комуникации там, където няма покритие на клетъчната мрежа.

Отбелязва се, че въпреки бързото развитие на 4G/LTE и 5G мрежите, само в САЩ повече от половин милион квадратни мили остават без клетъчно покритие. Новата инициатива има за цел да премахне тези "мъртви зони". Потребителите ще могат да обменят данни практически навсякъде, където се вижда небето.

Същността на проекта е да се изгради нова мрежа, като се използват сателитите SpaceX Starlink в ниска околоземна орбита и каналите на T-Mobile със среден обхват. И в повечето случаи, за да използвате услугата, не е необходимо да купувате ново оборудване - достатъчен е наличен смартфон със SIM карта от T-Mobile.

На първия етап партньорите ще организират предаването на текстови съобщения чрез спътници, включително месинджъри. Бъдещите планове са да се добави гласов и интернет достъп. T-Mobile възнамерява да осигури на клиентите си покритие почти навсякъде в континенталната част на САЩ, Хаваите, части от Аляска, Пуерто Рико и териториалните води. Тестването на услугата ще започне до края на следващата година.