Тези 6 предмета не бива да са близо до Wi-Fi рутера у дома

Причината за ниската скорост на домашния интернет може да не е само ниската цена, която плащате на доставчика.

В зависимост от това къде и близо до какво се намира вашият Wi-Fi рутер скоростта на интернет може да варира.

Ако имате слаб Wi-Fi сигнал у дома, уверете се, че тези шест елемента са възможно най-далеч от вашия рутер:

Метални рамки за легла

Метални и стоманени уреди (това може да включва фурни, метални греди и осветителни тела)

Хладилници и микровълнови фурни

Метални шкафове и рафтове

Метални врати и рамки

Огледала с вграден метал или стомана.

Според експерти металът е един от „най-лошите нарушители“, които могат да блокират Wi-Fi сигнала.

Това е така, защото отразява електромагнитните вълни, които вашият рутер излъчва.

От своя страна това прави практически невъзможно преминаването на Wi-Fi сигнал през метални материали, а много домакински уреди, мебели и осветителни тела са изработени от метал и/или съдържат значителни количества от него.

Освен това, много домове, особено панелните, имат метални решетки в стените, което също може да причини проблеми с Wi-Fi сигнала. Затова е добре да поставите рутера далеч от такива стени.

Други материали, които могат да причинят бавна скорост на интернет или загуба на сигнал, включват дебел бетон и керамични плочки.

Междувременно устройства като микровълнови фурни, интелигентни високоговорители и бебефони могат да приемат Wi-Fi сигнали, защото използват едни и същи радиовълни.

Къде да поставите Wi-Fi рутера

Най-доброто място за Wi-Fi рутера е възможно най-близо до центъра на стаята, повдигнат над пода и далеч от дебели стени, особено ъгловите.

Помещението може да е коридор, тъй като сигналът лесно прониква в близките стаи и обикновено няма повече от една стена между рутера и мобилното устройство. Но трябва да се има предвид, че за това ще трябва да фиксирате рутера към стената, което ще изисква известни усилия.

