Катя Иванова, губернатор на Шумен: Опасността дебне в интернет, трябва да работим заедно

В интернет пространството дебне голяма опасност. Всъщност са много и са не само за децата, но и за възрастните. Ще се радвам да чуя за чуждия опит, включително на другите държави, които са партньори, как се справят с проблема. С тези думи се обърна областният управител на Шумен Катя Иванова към дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се провежда в едноименния град.

Форумът се организира от Българска академия за сигурност в партньорство с община Шумен, а "Стандарт" от 3 години е партньор на мисията.

Имате уверението от мен и от цялата областна администрация, че ще работим с другите, както на местно ниво, така и с държавната власт и неправителствените организации, за да направим всичко възможно нашите деца да бъдат защитени. В момента работим с няколко НПО по тази тема. В най-скоро време на всички учители ще бъде представен този проект, обеща Иванова.

Според нея в Област Шумен разполагат с много специалисти в тази област и „трябва да използваме всички наши колеги, които работят и като ИТ специалисти, и като преподаватели в училищата, за да можем да защитим нашите деца по най-добрия начин“.

