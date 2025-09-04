Огромна драма с Google! Милиони изпищяха

Огромна драма с Google. Търсачката се срина, милиони потребители изпищяха. Проблемът засегна и България.

Има технически проблеми, които засягат търсачката Google, браузъра Chrome и приложения, базирани на Chromium – като Edge и Teams.

Проблемът е започнал около 10:00 ч. и засяга основно Европа.

Проблеми има и с други услуги на Гугъл като Дискавър и Gmail.

Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube и други глобални платформи са недостъпни. Проблем с услугите има в България и Турция. Потребители съобщават и за масов срив на различни приложения за смартфони. Всички платформи, които ползват облачните услуги на Google не работят или работят много бавно и трудно.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете Downdetector.com също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Alphabet. "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Google", пишат оттам.

