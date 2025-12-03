Напрежение на границата! Спряха движението към Гърция

Полицията спря движението на всички автомобили към Кулата заради стачката на гръцките фермери, които блокираха пътя малко преди Промахон, съобщи БНР.

На около километър преди границата служители на полицията спират всички превозни средства, като тежкотоварните камиони изчакват в аварийната лента на автомагистрала "Струма", а повечето от леките автомобили се връщат.

Преди самата граница има служители на "Гранична полиция", които също обясняват на пътуващите, че от гръцка страна движението е блокирано с трактори от стачкуващите фермери в южната ни съседка. Тежката техника е стигнала до рамките за плащане на пътна такса.

Десетки камиони са блокирани на наша територия.

