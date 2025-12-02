Обрат в туризма. Турция пенсионира бакшиша

Огромна промяна в туризма прави съседна Турция. Тя "пенсионира" бакшиша. Той вече ще зависи само от доброто намерение на клиента.

Министерството на търговията на Турция изготвя проект за наредба във връзка с надценките за обслужване в ресторантите, кафетата, баровете, сладкарниците и др. заведения, които се вписват в сметките на клиентите. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Проектът забранява вписването в сметките на клиентите на надценка за обслужване или т.нар. бакшиш, за куверти и пр., която се прилага настоящем и варира между 10 и 15% от стойността на консумацията.

В последно време са зачестили оплаквания от клиенти от заведения, особено в мегаполиса Истанбул, за начисляване на такси за маси и услуги, вариращи от 20 до 50 лири на човек.

Новата наредба предвижда да се забрани вписването на надценки за обслужване или куверт в сметките на клиента.

Преди това министерството наложи цените на всички услуги, храна, напитки и пр. в заведенията да бъдат ясно написани на входа и на масите на съответното заведение - наредба, която се спазва. В много заведения надписите са на турски и на английски език.

Практиката сега е допълнителните такси да са ясно посочени в ценовата листа, информира БТА.

Бакшишът да е доброволен

Подготвената наредба предвижда в сметките на клиента да се вписва само цената на консумацията, без да се добавя надценка за обслужване. А таксата за обслужване или бакшишът да бъдат изцяло доброволни, според преценката на клиента.

Предвиждат се и солидни парични глоби за неспазване на новата наредба.

