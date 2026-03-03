Проф. Рачев разкри. Има ли изненада на Шипка

На Шипка е хладничко. Вятърът не е силен, но е постоянен от порядъка на 10 км/ч, и при 1-2 градуса изстиването е бързичко.

Към обед времето ще бъде вече по-добро. Това заяви пред климатологът проф. Георги Рачев пред Би Ти Ви.



„Скучно време ни очаква. Няма да вали, но ще има сутрин мъгли.“

„В Южна България се очакват до 17-18 градуса. В цяла Европа е много топло, на Балканите около Черно море ще бъде малко по-хладно от нормалното обаче.

Цялата тази седмица и следващата ще мине с температури малко над нормата – нормално за март“, обяви още климатологът.

