Празникът има ново лице – KATARZYNA PROSECCO!

Представете си момент, в който денят забавя ход, светлината се оглежда в чашите, а смехът и приятелството изпълват въздуха. В центъра на този миг стои новото пенливо вино на Katarzyna Estate – KATARZYNA Prosecco Brut Mellisimato DOC. Неговите фини, игриви мехурчета улавят лекотата на момента и превръщат всеки тост, усмивка или среща в истински празник.

Тази година е специална за Katarzyna Estate! През 2026 избата отбелязва 20 години от първата си реколта, две десетилетия страст, постоянство и стремеж към съвършенство. Новото KATARZYNA Prosecco Brut е естествено продължение на този път, празничен символ на натрупания опит и погледа към бъдещето.

Всяка капка носи свежестта на внимателно подбраното Просеко, елегантността на майсторството и радостта от живота тук и сега. Виното блести с бледолимонен цвят със зеленикави отблясъци, а ароматът му е прецизен и изразителен, с нотки на круша и златна ябълка, свежи цитрусови нюанси, грейпфрут и лек акцент на джинджифил, който прелива във финал с деликатна горчивина на бадем. Сухо и плодово, с чист и изискан вкус, то завършва със свеж, елегантен послевкус.

KATARZYNA Prosecco Brut не изисква специален повод, то е за за хората, които обичат да празнуват радостите в живота по изключителен начин: леко, елегантно и винаги с искрица радост в чашата. С него всеки ден, всяка среща и всяка усмивка заслужават да бъдат отбелязани. Лекотата и свежестта му го правят изключително универсално, прекрасно се съчетава с разнообразни предястия, пържена риба, по-богати ястия и сушени меса, като намира идеален баланс с прошуто ди Парма.

Произведено от сорта Глера, в сърцето на класическия регион на Просеко, KATARZYNA Prosecco Brut носи духа на тероара, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Хълмовете на Венето и Фриули-Венеция Джулия раждат елегантни пенливи вина с изключителен финес и свежест, именно тук се ражда и характерът на новото вино на Katarzyna Estate. Леко, сияйно и изпълнено с положителна енергия, то превръща обикновеното в специално, малкото в незабравимо, а спонтанния тост в момент, който остава завинаги.

От първия гроздобер до днес Katarzyna Estate се утвърждава като еталон за високо качество и последователен стил в българското винопроизводство. В продължение на две десетилетия избата изгражда своята репутация чрез внимание към детайла, уважение към тероара и стремеж към съвършенство във всяка бутилка. Новото KATARZYNA Prosecco Brut е част от това развитие – внимателно подбрано вино, което допълва стила и качеството, с които Katarzyna Estate е разпознаваема както у нас, така и на международната сцена.

