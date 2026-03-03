БТА светна в трибагреника

По случай 3 март фасадата на Българската телеграфна агенция (БТА) е осветена в цветовете на българския трибагреник. Фасадата на БТА ще свети в бяло, зелено и червено и утре вечер.

Датата на подписването на Санстефанския мирен договор - 3 март, е обявена за национален празник на България с решение на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. и на Народното събрание от 5 март с.г. и се отбелязва като Ден на освобождението на България от османско иго.

За първи път Денят на освобождението на България е честван на 19 февруари 1880 г. От 31 декември 1887 г. 19 февруари започва да се отбелязва като Ден на освобождението на България.

В началото на 2025 г. БТА модернизира сградата си, обнови и освети фасадата ѝ и осигури достъпна среда за хората с увреждания до Националния пресклуб и зала „МаксиМ“. Обновяването беше със средства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика и със средства на БТА.

Фасадата на БТА бе изцяло почистена, цветните елементи - пребоядисани, направени бяха допълнителни подобрения, а новите съоръжения бяха изградени с оглед на устойчивостта и енергийната ефективност. Свалени бяха телата на всички климатици от фасадата на сградата.

На мястото на старите букви бе поставено обемно светещо лого, а старият фасаден часовник е реставриран.

Инсталирано бе външно фасадно осветление с различни светлинни сценарии, които не само подобряват визуалния облик на сградата, но и правят района около нея по-привлекателен.

За първи път сградата на БТА беше осветена на 16 февруари 2025 г., когато агенцията отбеляза своята 127-ма годишнина. Честването тогава приключи с демонстрация на новата осветителна инсталация на фасадата, като БТА бе осветена в цветовете на българския трибагреник - бяло, зелено и червено. През 2025 година сградата на агенцията бе осветена в цветовете на българския трибагреник по случай националния празник на България 3 март , на 7 срещу 8 март БТА поздрави дамите за Международния ден на жената със светлинен надпис върху фасадата си. На 22 март светлините изгаснаха за един час – от 20:30 до 21:30 ч., когато агенцията се включи в глобалната инициатива „Часът на Земята“.

В нощите срещу Разпети петък и срещу Велика събота фасадата на сградата на агенцията беше осветена в червено, като символ на пролятата кръв на Христос на кръста. В нощта на Великден и през Светлата седмица, като символ на Възкресението Христово, сградата на БТА беше осветена в бяло. Фасадата на агенцията бе осветена в празнични цветове за Нова година, като освен това се осветява и в подкрепа на различни международни инициативи и кампании.

