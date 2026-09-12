Кметът на Банско разкри истината за екшъна с италианските ученици от еврейски произход
„За атмосферата и средата на живот трябва да се попитат хората, които са избрали да живеят тук“, каза още той
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„За атмосферата и средата на живот трябва да се попитат хората, които са избрали да живеят тук“, каза още той
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Разследването продължава
Регионални празници и фестивали ще се превърнат във витрина на възможностите за пътуване през цялата година
То ще продължи до месец септември
Управителят на БНБ говори пред БТА
Bangaranga заема №1 в плейлиста Топ 100 за България на Apple Music
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Той има над 30 години професионален опит в български и чуждестранни медии
Открит бе българският пресцентър „БГ-Фокус“ за развитие на ученическа журналистика
Фасадата ще свети в бяло, зелено и червено и утре вечер
Ето кой е победител в 52-рото издание на анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година
С него Агенцията вече има постоянно присъствие в столиците на всички съседни страни
Договорът предвижда и възможност за обмяна на опит чрез професионални посещения на журналисти
Той положи клетва пред Народното събрание
Включиха се и много депутати
Българската академия на науките (БАН), Съветът на ректорите на висшите училища в Република България, Националното сдружение на общините в Република Бъ...
Той бе удостоен с наградата „За правилна и богата българска реч в журналистиката"
Без нито един глас „против“, но с критики към съкратените срокове и съмнения за предрешен резултат
В рамките на договора е предвидено и съдействие при визити на журналисти и други професионалисти от медийната сфера в рамките на обмяна на опит