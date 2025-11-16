Празникът на Св. Георги в Света гора. Легенда за чудотворната икона

Литийно шествие с чудотворната икона на свети Георги българският манастир “Свети Великомъченик Георги Зограф” на Света гора бе направено на есенния празник на свети Георги (по стар стил на 16 ноември). В него участваха и много от депутатите ни.

Денят е избран неслучайно - когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида в Мала Азия (днешния град Лод в Израел) - в новоосветен християнски храм.

Богослужението беше оглавено от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил в съслужение с игумена на Зографския манастир архимандрит Гавриил.

В празника участваха и много поклонници от България.

Те се включиха в носенето на иконата на свети великомъченик Георги – Арабската - от манастира до черквата „Свети Георги” на отсрещния хълм, западно от входа на светата обител. Точно там, според преданието, е спряло мулето, което я е донесло през XII век, след като доплавала на Атон от Мала Азия.

За празника пристигна парламентарна делегация, начело със заместник-председателя на 51-ото Народно събрание Цончо Ганев от „Възраждане”. В делегацията са председателят на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от ГЕРБ-СДС, заместник-председателят на същата комисия Атанас Славов от „Продължаваме промяната - Демократична България”, заместник-председателят на парламентарна група на „Движение за права и свободи – Ново начало” Станислав Анастасов, заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и секретар на парламентарната група на „БСП - Обединена левица” Атанас Атанасов, парламентарният секретар и секретар на парламентарната група на „Има такъв народ” Александър Вълчев и народният представител от „Величие” Любиша Блажевски.

Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

С делегацията е и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който предостави на библиотеката на манастира два тома с архивните новини и снимки за него през 127-те години на агенцията. Текстовите новини са събрани в книга от 127 страници, колкото са годините на БТА, чийто първи бюлетин излиза през 1898 г.

