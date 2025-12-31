Сняг ще прехвърча на Нова година, а на Йордановден предстои...

Сняг ще прехвърча в новогодишната нощ в източните и планинските райони. Това заяви в ефира на Нова нюз синоптикът на НИМХ Красимир Стоев.

"Над по-голямата част от страната времето сега е слънчево, студено и ветровито. Температурите са от минус 25 до минус 6. Следобед ще има временни увеличения на облачността. Очаква се силен вятър от Запад - Северозапад", коментира той.

"През нощта ще е предимно ясно, вятърът ще отслабне, но няма да стигне. Към полунощ температурите ще бъдат минус 10-11 градуса, до минус 3-5 градуса", прогнозира Стоев.

"По-съществено повишение предстои до Йордановден. Тогава ще има затопляне и слънчево време. В петък ще има по-значително увеличение на облачността. Влошаване на времето ще има в средата на първото десетдневие на месец януари", обеща Стоев.

"В новогодишната нощ в Източните и планинските райони може да прехвърчат снежинки. През януари по-съществена валежна обстановка предстои през втората половина на първото десетдневие в Северна и Западна България. Може да се образува снежна покрива", прогнозира експертът.

"Най-ниските температури ще са минус 12 и минус 18 градуса", добави той.

