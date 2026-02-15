Времето през седмицата: Сняг, виелици и...

През следващите дни ни очаква динамично време. През вторник България ще попадне под влиянието на дълбок средиземноморски циклон, който ще доведе до типична зимна обстановка с обилни валежи от дъжд и сняг. Очаква се плътна и повсеместна облачност, а на много места валежите ще бъдат значителни по количество, прогнозират от "Метео Балканс".

Вторник: обилен сняг в Северна и Западна България

В Северна и Западна България ще вали предимно сняг, като бързо ще се образува снежна покривка. В Горнотракийската низина и по Черноморието валежите ще започнат като дъжд, но с понижението на температурите в късните часове ще преминат в сняг.

Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър, а в източната половина от страната – североизточен. С нахлуването на студен въздух температурите чувствително ще се понижат, като дневните стойности ще останат почти без денонощен ход – между 0° и 4°. Очакват се зимни условия за пътуване и влошена пътна обстановка.

Сряда: спиране на валежите и разкъсване на облачността

В сряда валежите постепенно ще отслабват и спират, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната облачността ще се разкъсва и на много места ще намалява до предимно слънчево време. Ще остане ветровито и студено, особено в районите със снежна покривка.

Четвъртък: затопляне и усилване на югозападния вятър

В четвъртък ще започне промяна във времето. Вятърът ще се ориентира от югозапад и в Източна България, както и в районите северно от планините, ще се усили. Очаква се предимно слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северозападна България, но без съществени валежи.

На места в равнините ще има намалена видимост и мъгли. Температурите осезаемо ще се повишат – максималните ще бъдат между 5° и 8°, а в районите, чувствителни на южен вятър, ще достигат 14°–16°.

Петък: нова вълна от валежи, преминаващи в сняг

Още в петък атмосферата отново ще се дестабилизира. Облачността бързо ще се увеличи и още преди обяд от запад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната. С нахлуването на студен въздух валежите почти навсякъде ще преминават в сняг.

Очакват се значителни количества валежи, образуване на нова снежна покривка и сериозно усложнена пътна обстановка. По планинските проходи ще има виелици и навявания.

Преди обяд в Източна България ще духа умерен до силен югозападен вятър и там ще се задържи сравнително топло – с максимални температури до 13°–17°. Следобед обаче вятърът ще се ориентира от североизток, а в западната половина – от север-северозапад, и ще започне рязко застудяване.

Събота: сняг, виелици и зимна обстановка в цялата страна

През нощта срещу събота в цялата страна ще вали сняг. В Добруджа, Лудогорие и по планинските проходи се очакват снежни виелици и навявания, които ще създадат сериозни затруднения в трафика.

В събота валежите постепенно ще отслабват и ще спират от югозапад, но ще остане студено и ветровито – с типична зимна обстановка в по-голямата част от България.

