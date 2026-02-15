Става страшно! Наш град е под вода (Снимки/Видео)

Усложнява се обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд.
Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа „Конгур” количеството е 86 литра.
В ниската част на общината водата в реките е с високи нива.
Това се вижда на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи, информира NOVA.
Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.
