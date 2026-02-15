София пренарежда правилата за прием в детски ясли и градини

Столичната община предлага съществени промени в правилата за прием в общинските ясли и детски градини. Проектът за изменения в наредбата вече е публикуван за обществено обсъждане и, ако бъде приет в този вид, ще повлияе пряко на големите класирания през май. Основният акцент пада върху критериите за уседналост, социалните показатели и начина на доказване на трудовия статус.

Уседналостта става водещ критерий

Най-съществената промяна засяга точките за постоянен и настоящ адрес. Предлага се постоянният адрес вече да не носи повече точки от настоящия, както беше досега.

Новата скала предвижда:

над 3 години без промяна на адреса – 8 точки

от 1 до 3 години – 5 точки

през последната 1 година – 3 точки

Създава се и нов общ критерий 2а. Децата, които кандидатстват в заведение в своя район по постоянен или настоящ адрес, ще получават 1 допълнителна точка. Същият бонус ще важи и за деца, които живеят в друго кметство в рамките на същия район, където няма функционираща детска градина.

Отпада бележката за трудов статус

По Критерий 3 отпада задължението родителите да представят служебна бележка за трудов статус. Проверката ще се извършва служебно за работещите по трудово или служебно правоотношение и за родителите в отпуск за отглеждане на дете.

Бележка от работодател ще се изисква само ако при служебната проверка не бъде установен декларираният статус.

Край на бонуса за посещавана ясла

Една от най-коментираните промени е отпадането на бонус точката за деца, които са посещавали общинска или регистрирана частна ясла поне 6 месеца от последните 12 месеца.

Тази възможност ще остане само за децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група през учебната 2026/2027 г. За набори 2024, 2025 и следващите точката няма да важи.

Нов социален критерий и компенсации

В социалните критерии се добавя ново правило, носещо 4 точки - за дете, чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него.

Предлага се и промяна в компенсациите за неприети деца на служители в общинските ясли и градини. Те ще се изплащат със средства от бюджета на Столична община, а не както досега - от държавния бюджет, което често е водело до забавяния.

По-строги правила за отписване

Предвиждат се и нови текстове относно отписването на деца. То ще става:

по писмено заявление на родителите

при отсъствие над 30 последователни дни без уведомление - за деца в ясли, яслени групи и първа група

при отсъствие над 15 дни от учебното време в рамките на една година - за подготвителните групи

При записване родителите ще подписват споразумение с детското заведение, в което ще бъдат регламентирани правата и задълженията на двете страни - практика, която досега беше характерна основно за частните ясли и градини.

Обществено обсъждане до края на февруари

Обществените консултации се провеждат от 23 януари до 24 февруари 2026 г. В този срок гражданите могат да изпращат становища, предложения и възражения по проекта.

Ако промените бъдат приети в настоящия им вид, те ще окажат влияние още върху предстоящите класирания през май и ще пренаредят тежестта на отделните критерии при приема в столичните детски заведения.

