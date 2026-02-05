Скандалът трещи! Рязък скок на цените за буферните паркинги в София

Промяната в режима на два от основните буферни паркинги в София, при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион Васил Левски“, предизвика остра реакция сред редовните им ползватели. С решение на общината паркингите вече няма да работят по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към стандартен почасов и абонаментен режим.

От Столичната община аргументираха промяната с масови злоупотреби. Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев заяви, че проверките са показали как шофьори купуват карти за градски транспорт единствено с цел да ползват безплатен паркинг в централната градска част, без реално да използват метрото. По думите му това е изкривило първоначалната идея на схемата и е наложило промяна.

С новия режим се въвеждат и корекции в цените за абонаментно паркиране. За паркинга при „Джеймс Баучер“ месечната такса се понижава от 184 евро на 140 евро, докато за този при „Стадион Васил Левски“ цената остава 184 евро. Почасовото паркиране също се таксува по стандартните градски правила.

Потребителите обаче възприемат решението като чисто финансово. Екатерина Виткова, дългогодишен ползвател на буферния паркинг, заяви пред Нова телевизия, че реалното поскъпване за редовните и коректни потребители е драстично. По думите й досега срещу 35 лв. месечно за карта за метро шофьорите са получавали и право на безплатен паркинг, докато сега разходът достига около 280 лв. „Това е увеличение от осем пъти. Общината ни отнема услуга, вместо да ни предлага алтернатива“, коментира тя.

Недоволството се засилва и заради липсата на публично представен анализ за броя на нарушенията, въз основа на който е взето решението. Според гражданите не е ясно колко от ползвателите реално са злоупотребявали със схемата и дали санкцията не засяга масово коректните шофьори.

Сред предложенията на засегнатите е общината да въведе по-прецизен контрол, например чрез проверка на регистрационните номера и реалното използване на метрото, вместо да премахва изцяло режима „Паркирай и пътувай“. Според тях сегашната мярка ще обезсмисли буферните паркинги и ще изтласка още автомобили към „Синя“ и „Зелена“ зона в центъра на София, вместо да облекчи трафика.

