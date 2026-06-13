Алуминиевата криза удари най-обичаната кола на Америка
Недостигът на метал свива наличностите от F-150, вдига разходите и поставя дилърите под натиск
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Недостигът на метал свива наличностите от F-150, вдига разходите и поставя дилърите под натиск
Искането за поскъпване е неубедително, проблемът е другаде
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