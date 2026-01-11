Еврото не е оправдание! НАП удря търговците за завишени цени

„Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени.“ С тези думи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков очерта в интервю за Нова телевизия подхода на държавата към нарушенията, свързани с въвеждането на еврото. По думите му контролът вече дава резултат, но рискът от злоупотреби остава, особено в сектора на услугите.

Хиляди проверки и първи резултати

От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общият им брой достига 1706, ако се включат и тези от края на миналата година. Около 10% от тях са завършили със санкции, което според Марков е добър показател за ефекта от превантивния контрол. По последни данни наложените глоби възлизат на около 200 000 лева, като засега няма случаи на максимални санкции. В повечето установени нарушения става дума за малки разлики - от 6 до 10 евроцента, но има и по-сериозни случаи, особено при онлайн обяви с неправилно превалутиране, където санкциите ще бъдат значително по-тежки.

Лев и евро едновременно - временни неудобства

Марков призна, че паралелното използване на лев и евро до края на януари създава известни затруднения, най-вече за малките търговски обекти. По думите му те по-трудно се снабдяват с новата валута, но очакванията са тези проблеми да изчезнат след 1 февруари. Той припомни, че анализ на експерти от Българската народна банка, изготвен съвместно с бизнеса, показва, че едномесечният период на двойно обращение е най-добрият вариант. В редица други държави този срок е бил дори по-кратък – около две седмици.

Цени, общини и чувствителни примери

Изпълнителният директор на НАП коментира и конкретен сигнал за рязко поскъпване на гробно място - от 125 лева преди Нова година до 125 евро през 2026 г. Според него това не означава автоматично нарушение, тъй като в някои общини решения за увеличение на такси и услуги са взети още през юни и юли миналата година. НАП работи съвместно с областните управители и ще провери конкретния случай. Марков подчерта, че по време на т.нар. буферен период са установени и други опити за необосновано вдигане на цени, като даде пример със случай в градския транспорт в Плевен, където след намеса на агенцията ситуацията е била коригирана.

Къде рискът е най-голям

По думите на Марков около 70% от над 1000 сигнала, подадени от началото на годината, са от компетенцията на НАП, а останалите се разпределят между Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор. Най-често хората сигнализират за хранителни стоки, но реалните нарушения по-често се откриват при услугите - фризьорски салони, фитнеси и паркинги. Само при паркингите са проверени над 80 обекта, като на места цените са били директно закръглени от 2 лева на 2 евро. Във Варна е регистриран и фрапиращ случай с 14 сигнала за един и същи паркинг.

Санкции, но и връщане на старите цени

Марков подчерта, че след намесата на НАП има случаи, в които търговци доброволно са върнали старите цени. Според него това показва, че контролът действа. При системни нарушения обаче санкциите могат да достигнат до 200 000 лева. Процедурата по доказване на необосновано поскъпване е сложна и включва детайлен анализ на разходите. „Сравняваме цените с миналата година и проверяваме дали има реални основания - като увеличение на минималната работна заплата, наеми или други фактори. Ако поскъпването е обосновано, то не е нарушение“, подчерта изпълнителният директор на НАП.

