НАП удари по Черноморието. Всеки трети проверен обект с нарушение
При един търговец оборотът скочил с 400% веднага след появата на данъчните, а глобите вече надхвърлят 3 млн. евро
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При един търговец оборотът скочил с 400% веднага след появата на данъчните, а глобите вече надхвърлят 3 млн. евро
Санкции до 200 000 лева при системни нарушения
Данъчните свалят цени на място и се връщат след 10 дни
Правителственото решение е прието неприсъствено
Отличени бяха олимпийците Мирела Демирева, Божидар Саръбоюков и Александра Начева
Пловдив. Трима пребиха бившия депутат от Великото народно събрание Христо Марков в къщата му в пловдивското село Брестовица. Самият Марков съобщи за т...