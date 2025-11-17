Край! Ето кого назначиха за шеф на НАП

Стана ясно името на новия шеф на НАП.

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител съгласно РМС № 796 от 14 ноември 2025 година.

На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

