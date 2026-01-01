Тотото с важна информация за залозите

Българският спортен тотализатор излезе с официална информация относно появилите се твърдения в родни медии относно валутата, в която ще се приемат залози и изплащат печалби:

"Във връзка с публично разпространени твърдения в част от медиите относно валутата, в която се обявяват и изплащат печалбите от игрите на ДП "Български спортен тотализатор“ (БСТ), представяме настоящото становище с цел яснота по фактите, нормативната рамка и предприетите действия.

Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в евро.

В този контекст БСТ приема залози и изплаща печалби в евро, като едновременно с това визуализацията на суми на терминални устройства/разпечатки в пунктовата и външната мрежа се подчинява на режима на двойно обозначаване и приложимите указания към операторите.

Технологичните процеси по преминаване към работа в евро (в т.ч. разплащания и взаимодействие с банкови платежни инструменти) се изпълняват планово и в нормален режим. БСТ поддържа активна информационна кампания към участници и партньори, така че преходът да бъде разбираем, предвидим и без затруднения за гражданите.

Системните и публичните канали на БСТ се уеднаквяват, така че информацията за печалбите да бъде недвусмислена, разбираема и в пълно съответствие с действащата нормативна рамка.

По повод тиражираните медийни публикации за грешката в изписването в графиката, показваща натрупващата се джакпотна сума, която се променя ежетиражно спрямо постъпленията, мигновено бяха предприети действия за отстраняването ѝ в много кратки срокове.

В случая това не влияе върху финалните резултати, не засяга коректността на игрите или изплащането на печалбите.

Всички залози, които са били направени до 18:00 часа на 31 декември 2025 година, са били валидни, а играчите не са били ощетени по никакъв начин.

До 4.01, когато от 18:45 часа ще се проведе първият за 2026 г. тираж, всички системи ще работят в пълен синхрон.

Към днешна дата в Централната компютърна система имаме постъпления в евро, които се обработват активно и адаптират със съответните банкови инструменти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com