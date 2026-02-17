Днес се пие много студена вода! Почитаме могъщ закрилник

Денят на един новобранец, превърнал се във великомъченик

На 17 февруари православната църква почита паметта на св. великомъченик Теодор Тирон – един от най-светлите образи на ранното християнство. Името му „Тирон“ идва от латинското tiro – „новобранец“. Но този „новобранец“ се оказва по-силен от цяла империя.

Малко се знае за детството му, но преданието разказва, че още от ранни години Теодор изповядвал Христовата вяра. Когато постъпва в римската армия и е изпратен да служи в Амасия (днешна Турция), той се отличава с дисциплина, смелост и необикновено милосърдие. Помагал на бедните, защитавал слабите, а сред войниците проповядвал тихо, но убедено.

Когато император Максимилиан започва преследването на християните, Теодор е призован да принесе жертва на римските богове. Той отказва. Открито заявява, че е християнин.

Това е началото на неговия път към мъченичеството.

Следват жестоки мъчения – бит е с камшик, хвърлен в тъмница, държан гладен и подложен на изпитания, които целят да пречупят духа му. Но Теодор остава непоклатим.

Управителят му дава последен шанс да се отрече от Христос. Теодор отказва.

Тогава е осъден на смърт. Екзекуцията му – според преданието чрез изгаряне – се превръща в символ на несломимата вяра. Младият войник, който би могъл да избере живота, избира истината. И така се ражда великомъченикът Теодор Тирон.

Теодор Стратилат – другият воин на Христос

Освен Теодор Тирон, Църквата почита и св. Теодор Стратилат – на 8 февруари. Той е пълководец, „стратилат“, човек с висок ранг в армията.

Докато Тирон е новобранец, Стратилат е опитен воин. Но и двамата избират Христос пред империята. И двамата умират мъченически.

В българската народна традиция двамата светци се сливат в един образ – Свети Тодор, небесният конник, който препуска към пролетта. Затова народният Тодоровден се празнува не на 8 или 17 февруари, а в съботата след Сирни заговезни – според лунния календар.

Чудесата на църквата в Добърско – където светиите слизат сред хората

В сърцето на Разложко, в малкото село Добърско, се намира една от най-тайнствените и необикновени църкви в България – „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“.

Тя е построена през 1614 г., но пази дух, който е много по-стар. Храмът е известен с уникалните си стенописи, сред които най-загадъчният е образът на Христос, изобразен сякаш в „космическа капсула“.

Но чудесата на Добърско не свършват с това.

Според местните хора, водата от църковния извор лекувала очни болести. Преданието разказва, че ослепели войници от Самуиловата армия намерили изцеление именно тук.

Затова храмът е посветен на двамата Теодоровци – воини, закрилници, лечители на душата и тялото.

Народните вярвания на 17 февруари: денят, в който небето говори

В народния календар 17 февруари е ден на знаци. Старите хора наблюдават небето още от зори.

Ясно небе и слънце означават ранна и топла пролет.

Мразовита сутрин вещае богата реколта от пшеница и много мед.

Силен вятър предсказва бури и неспокойно време през следващите дни.

Това е ден, в който природата дава своите първи намеци за предстоящата година.

Забраните: думите тежат, тъмните дрехи носят лош късмет

На 17 февруари хората са особено внимателни в думите си. Вярва се, че всяка груба или необмислена дума може да донесе неприятности, защото в този ден небето „слуша“.

Не се карат, не се кълнат, не се говорят празни приказки.

Съществува и забрана да се носят тъмни дрехи – те привличали лошия късмет и затваряли човека към добрата енергия. Светлите цветове се смятат за щит срещу злото.

Молитвата към светеца: за изгубени хора и изгубени сили

На този ден православните християни се обръщат към св. Теодор Тирон с молитва за:

завръщане на изчезнали близки

помощ в трудни житейски обстоятелства

духовна сила за преодоляване на изпитания

Поверието за студената вода – пречистване и сила

Една от най-интересните традиции на 17 февруари е свързана с водата.

Според народното поверие в този ден трябва да се пие много студена вода.

Тя пречиства тялото, укрепва здравето и подготвя човека за предстоящите изпитания.

Студената вода е символ на твърдост, чистота и сила – качества, които св. Теодор Тирон въплъщава със своя живот.

Денят на Теодор Тирон – мост между небето и земята

Така 17 февруари се превръща в ден на памет, на молитва и на мъдрост.

Ден, в който един млад войник, отказал да се поклони на идолите, продължава да вдъхновява хората със своята непоколебима вяра.

И докато Църквата почита светеца заради мъченичеството му, народът го почита заради силата, която носи – сила да устоиш, да премълчиш, да се пречистиш и да вървиш напред.

