Дамите от ДПС към Пеевски: С Вашето лидерство България ще пребъде, обичаме Ви!

Ние, всички заедно – с труд, единство и Вашето лидерство – ще съхраним Родината си и тя ще пребъде. Вярваме Ви, с Вас сме! Обичаме Ви! Най-хубавото предстои! Така дамите от ДПС се обърнаха към лидера си Делян Пеевски в специално послание. Писмото бе представено по време на голямата среща на жените от ДПС-Ново начало в Павел баня. На нея бе отчетена 6-мечната работа на кампанията "Вяра и семейство", която се провежда под патронажа на Пеевски. За 6 месеца в мисията се включиха 205 000 българи.

Ето и писмото на участниците в кампанията "Вяра и семейство" до Делян Пеевски:

Уважаеми г-н Председател,

Ние, посланиците на кампанията „Вяра и семейство“ от женските дружества на ДПС в цялата страна, Ви благодарим за Вашата подкрепа, внимание и вдъхновение!

Нашата инициативност, отговорност, ентусиазъм и чар, с които успяхме да превърнем идеята в реалност и да покажем човешкото лице на Новото начало в ДПС, са възможни благодарение на Вашето лидерство!

Щастливи сме да споделим с Вас успеха на нашата кампания. За шест месеца „Вяра и семейство“ организира повече от 120 събития; с нас бяха над 25 000 души, а с посланията си достигнахме до 205 000 души в социалните мрежи.

ДПС е по-силна от всякога. ДПС е силна и единна благодарение на Вашите усилия. Партията премина през труден период, за да намери своето Ново начало и силата си – силата да работи за хората и в името на хората. Начело с Вас превръщаме нашата мисия – хората да живеят по-добре – в реалност.

Благодарение на Вас и на ДПС – НОВО НАЧАЛО в България се реализира Общинска програма за инвестиции, чиято цел е да подобри качеството на живот във всички населени места. Гордеем се с постигнатото и продължаваме напред.

Вече хиляди километри ремонтирани улици, десетки сгради на читалища и училища, обновени водопроводи, възстановени религиозни храмове, стотици градинки, паркове и детски площадки се ползват от хората.

Подкрепяме усилията на ДПС – НОВО НАЧАЛО последователно да защитава човешкото право на питейна вода. Вие сте този, който накара институциите да обединят усилията си и да бъде създаден Национален борд по водите. Нека не допуснем кризата с питейната вода да продължи и през идващата година.

За нас мястото на младите хора е в Новото начало. Те носят Новото начало. Грижата за младите семейства и младите специалисти е най-важната грижа за държавата. Оценяваме всичко, което правите в подкрепа на младите хора и младите семейства – социални програми в тяхна помощ, както и Национална програма за достъпни жилища. Грижата за хората е грижа за всеки дом, за всяко семейство, за всяко поколение.

Очакваме съвсем скоро да отворят врати първите Магазини за хората – с поносими цени на хранителни продукти. Всички, с които се срещаме, знаят, че това ще се случи благодарение на Вашите усилия и на работата на експертния екип на ДПС.

Продължавайте да търсите и намирате решения за проблемите на малките фермери, животновъдите, производителите на плодове и зеленчуци, преработвателите и целия земеделски бранш.

Само смел човек и лидер като Вас може да поеме ангажимент да направи всичко възможно България да има стабилно правителство, което да работи за хората. Не е лека задача, но България има правителство и то ще има нашата подкрепа, докато работи за хората.

Смелост и твърдост се изискват, за да се отстоява националният интерес – интересът на всеки български гражданин – дори в най-трудните моменти.

Вие го правите.

Ние, жените в ДПС, с труд и обич съхраняваме живота на семействата си.

Ние, всички заедно – с труд, единство и Вашето лидерство – ще съхраним Родината си и тя ще пребъде.

Вярваме Ви, с Вас сме!

Обичаме Ви!

Най-хубавото предстои!

Жените от ДПС, посланици на кампанията „Вяра и семейство“

