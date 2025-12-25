Една страна въвежда нови пари. Причината

От 1 януари 2026 г. Сирия ще деноминира националната си валута, съобщи днес управителят на централната банка Адбелкадер Хусрие, цитиран от Ройтерс и БТА.

Банкнотите от времето на дългогодишния президент Башар ал Асад, който бе свален от власт през декември миналата година, ще бъдат заменени с нови, като ще бъдат премахнати две нули.

Целта на мярката е да бъде възстановено доверието в сирийската лира, която се обезцени значително след 14 години на война.

Хусрие обеща днес процесът да премине гладко и организирано, в опит да успокои опасенията, че новата валута може да подхрани инфлацията и да намали още повече покупателната способност на сирийците, които вече са засегнати от високите цени.

