Синиша Каран е новият президент на Сърбия, Антонио Сегуро - на Португалия

Повторните предсрочни избори, проведени за наследник на санкционирания президент на босненските сърби Милорад Додик, потвърди победата на неговия съюзник, показват окончателните резултати.

Гласуването в Република Сръбска (РС) се проведе, след като някои резултати от предсрочните избори през ноември бяха анулирани поради нередности, предаде АФП.

В това гласуване Синиша Каран, кандидатът, подкрепен от Додик и управляващата коалиция, спечели 50,4% от гласовете, а основният му съперник, подкрепен от опозицията, Бранко Блануша, получи 48,2%.

С разлика от по-малко от 10 000 гласа между двамата, опозицията обвини управляващата коалиция в измама, твърдейки, че предполагаемите нередности са определили резултата.

В крайна сметка Каран спечели 50,5% от гласовете, а Блануша - 48%, както показаха резултатите от всички избирателни секции, оповестени от избирателната комисия снощи.

Повторните избори на 8 февруари се проведоха в 136 от общо 2164 избирателни секции. Право на глас имаха над 80 000 избиратели.

Новият президент ще заема поста в продължение на 8 месеца, тъй като Босна и Херцеговина ще проведе редовни общи избори в началото на октомври.

Умереният социалист Антонио Хосе Сегуро спечели втория тур на президентските избори в Португалия, като изпревари с голяма преднина своя крайнодесен опонент Андре Вентура.

63-годишният Сегуро е получил 66% от гласовете и в началото на март ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който е на поста от 10 години.

Социалистът се завърна на преден план след дълъг период на затъмнение. През 2014 г. след вътрешни борби той беше отстранен от поста генерален секретар на Социалистическата партия от бъдещия премиер Антонио Коща, настоящ председател на Европейския съвет, който оспори стратегията му като лидер на опозицията.

Въпреки изолацията си в собственото си политическо семейство Сегуро никога не се отказа от умереността си и дори я превърна в предимство, когато се изправи срещу крайнодесния кандидат Вентура, отбелязва АФП.

Без да чака одобрението на настоящите социалистически лидери, които в крайна сметка го подкрепиха само на думи, Сегуро стартира президентската си кампания от Калдаш да Раиня - провинциалния град, в който живее, на около 100 километра северно от Лисабон. Въпреки че нито едно проучване не предвиди неговата победа, кампанията му се възползва от положителната динамика, за да концентрира гласовете на левите избиратели, които се опасяваха, че във втория тур няма да имат представител от своето политическо семейство.

Стремейки се да бъде въплъщение на една "модерна и умерена" левица, новият лидер има класическа политическа кариера, отбелязва АФП. В началото на 90-те години той ръководи младежката организация на социалистите, след което става депутат, а по-късно заема поста държавен секретар по спорта в правителството на Антонио Гутериш, днес генерален секретар на ООН.

С диплома по политически науки и международни отношения, той е избран за член на Европейския парламент през 1999 г. като номер две в листата, водена от основателя на социалистическата партия Марио Соарес.

