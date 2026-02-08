Наше село стана магнит за туристи. Масово купуват къщи

Китно наше село става магнит за туристи.

Мистичният некропол в Туховища, който пази тайни от времето на хан Омуртаг, е напът да превърне родното място на предците на турската мегазвезда в световна туристическа дестинация.

Докато светът познава Таркан като „Принцът на попа“ в Турция, малцина знаят, че неговите корени отвеждат право в сърцето на чечките Родопи – китното сатовчанско село Туховища. Доскоро малкото и тихо село Туховища (известно още като Тувища или Духовища) бе просто скрита перла в Югозападните Родопи, сгушена само на два километра от гръцката граница. Днес обаче ситуацията е коренно различна. Наблюденията на „Топ Преса“ показват, че интересът към имоти в това магично място в община Сатовча започва сериозно да расте. Причината? Експлозивна комбинация от археологическа сензация и уникална архитектура.

Археологическата бомба в местността „Оградето“

Всичко започва през 1975 г., когато при обикновена селскостопанска работа в местността „Оградето“ над селото земята „проговаря“. Открит е некропол с близо 150 гроба. Артефактите от него днес са гордост за Благоевградския исторически музей, но специалистите са категорични: проучването тогава не е изчерпало пълния си потенциал.

Според информация, известен археолог възнамерява да стартира мащабни нови разкопки. Очаква се те да извадят на бял свят неподозирани факти за Първата българска държава. Накитите, открити тук – уникални луновидни обици със звездообразни висулки – са мост между славянската традиция и прабългарския дух, доказващи, че Туховища е била ключов център още преди 11 века.

Където киното среща легендите

Освен с родовата история на изпълнителя на световния хит „Kiss Kiss“ – Таркан, Туховища има и своята филмова слава. През 2004 г. специфичната атмосфера на селото стана естествен декор за ключови сцени от емблематичния български филм „Откраднати очи“.

Селото е разположено върху стръмни хълмове, което диктува неговия уникален терасовиден облик. Възрожденските къщи от XIX и XX век тук са истински шедьовър. В Долна Махала можете да видите магията на старите майстори: къща, която към улицата е на един етаж, а към Каладжийско Дере – на два.

Дух, който не гасне: От училището до футболния терен

Туховища не е само история – тя е жив дух. От 1925 г., когато по инициатива на местните е основано училището „Св. св. Кирил и Методий“, до днес фразата „Напред науката е слънце“ посреща всеки гост. Старите хора още разказват с гордост за първия учител Никола Маринов и за времената, в които селото е ехтяло от песните на учениците.

Спортната слава също не е чужда на региона. Легендарният футболен отбор „Граничар“, създаден през 1976 г., преживява своя „Златен век“ в началото на 80-те, когато местни момчета, учители и войници изстрелват тима до върховете на класациите.

Новата дестинация на картата на Европа

Под сянката на върховете Чуката (Митницата) и първенеца Дикилиташ (Побит камък), Туховища се събужда за нов живот. С двете си джамии – Йени и Ески, и с добре запазените си възрожденски паметници, селото вече не е просто част от историко-географската област Чеч. То е следващата голяма дестинация.

