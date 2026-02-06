Стара Загора посреща Панаир на науките и технологиите с богата образователна програма



През целия ден на 21 февруари (събота) от 10.00 до 18.00 ч. в Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ граждани и гости на Стара Загора ще могат свободно да посетят Панаира на науките и технологиите.

Посетителите ще имат възможност да разгледат STEM научни и технологични щандове, да наблюдават експерименти по природни науки и да се запознаят с инженерни инсталации от света на роботиката и автоматизацията.

По същото време в Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ ще се провеждат научни лекции в планетариума, наблюдения на Слънцето с телескоп, както и специализирани научни работилници на космическа тематика. В тях могат да се включат ученици от 3. до 8. клас, след предварително записване.

Акцент в програмата е участието на Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“, който ще представи щанд в сградата на Обсерваторията. Чрез VR очила посетителите ще могат да се потопят в първото по рода си обучение за водородни технологии, реализирано чрез виртуална реалност.

Най-любопитните ще имат възможност и за организирано посещение с автобус до New Energy Lab в Индустриалната зона на Стара Загора. Там се демонстрира и тества оборудване за производство, съхранение и безопасно използване на водород в реална лабораторна среда.

Панаирът на науките и технологиите ще предостави възможност на над 400 деца да участват в безплатни научни работилници с експерименти по химия, физика, биология, астрономия, електроника и роботика. В част от тях участниците ще работят с лабораторно оборудване и защитни средства, а в други ще запояват електронни платки, които светят или се движат.

График на научните работилници - Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“

Работилница „Приключенска наука“ (1. - 4. клас)

10:00 - 11:30 ч.

14:00 - 15:30 ч.

Работилница „Приключенско инженерство“ (1. - 4. клас)

12:00 - 13:30 ч.

16:00 - 17:30 ч.

Работилница „3D принтиране“ (5. - 7. клас)

10:00 - 11:30 ч.

14:00 - 15:30 ч.

Работилница „Електроника и конструиране“ (5. - 9. клас)

10:00 - 11:30 ч.

14:00 - 15:30 ч.

Работилница „Биология“ (5. - 9. клас)

12:00 - 13:30 ч.

16:00 - 17:30 ч.

Работилница „Физика“ (5. - 9. клас)

12:00 - 13:30 ч.

16:00 - 17:30 ч.

Работилница „Химия“ (5. - 9. клас)

10:00 -11:30 ч.

14:00 - 15:30 ч.

График на научните работилници - Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“

Работилница „Земята и планетите от Слънчевата система“ (3. - 8. клас)

11:00 - 12:30 ч.

Работилница „Изследване на Земята от космическото пространство“ (3. - 8. клас)

11:00 - 12:30 ч.

Работилница „Апарати за изследване на околоземното космическо пространство“ (3. - 8. клас)

13:00 - 14:30 ч.

Работилница „Звездна карта на северното небе“ (3. - 8. клас)

15:00 - 16:30 ч.

Работилница „Лунен релеф“ (5. - 9. клас)

15:00 - 16:30 ч.

Посещение на водородното оборудване на ЕЦИХ Загоре

Пътуване с автобус до New Energy Lab в Индустриалната зона на Стара Загора.

Потегляне от входа на Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“.

Продължителност: от 11:30 до 12:30 ч.

Панаирът на науките и технологиите се реализира с подкрепата на Община Стара Загора, SiteGround, Фондация „Еврика“, Софарма, Българска роза Карлово, ЕЦИХ Загоре и Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“.

