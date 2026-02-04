Дигитални клубове отварят врати в Стара Загора и в малките населени места към Общината

В читалищата и културните институции в община Стара Загора бяха създадени дигитални клубове - модерни пространства за онлайн обучение и повишаване на дигиталните умения.

Клубовете се изграждат по процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, част от Компонент „Образование и умения“, Инвестиция C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Проектите се реализират от местни читалища и културни институции, като Община Стара Загора подпомага процеса чрез координация, популяризиране и осигуряване на подходяща среда за дейностите, с цел по-широк достъп на гражданите до възможностите за онлайн обучение.

Чрез програмата беше осигурено закупуването на нова съвременна техника и оборудване, необходими за провеждането на онлайн обучения и предоставянето на качествени дигитални услуги в клубовете. Наред с това бяха ремонтирани и обновени помещения в сградите на читалищата – общинска собственост, така че дигиталните клубове да функционират в модерна, комфортна и достъпна среда за всички посетители.

На територията на община Стара Загора вече функционират 9 дигитални клубове, а през месец февруари предстои откриването на още 23.

Общата стойност на финансирането за всички дигитални клубове в община Стара Загора възлиза на 568 210 евро.

С реализирането на проектите ще се създадат модерни пространства за онлайн обучение, в които желаещи от всички възрастови групи ще могат да развият и усъвършенстват уменията си за работа с компютър, интернет услуги, електронно управление и други съвременни технологии.

Дигитални клубове, изградени в Стара Загора: Регионална библиотека „Захарий Княжески“; „Георги Бакалов – 1933“; „Железник – 1988 г.“ ; „Кольо Ганчев – 1940 г.“; „Настроение – 2017 г.“; „Отец Паисий – 1947“; „Родина – 1860“; „Свети Климент Охридски – 1858 г.“ и „Христо Танев – 2020“.

Дигитални клубове в читалища в населените места от община Стара Загора: „Иванка Терзиева – 1927“, с. Богомилово; „Христо Ботев – 1929“, с. Братя Кунчеви; „Васил Левски – 1921“, с. Бъдеще; „Развитие – 1878“, с. Дълбоки; „Пробуда – 1928“, с. Загоре; „Възраждане 1927“, с. Калояновец; „Изгрев – 1921“, с. Кирилово; „Пробуда – 1928“, с. Маджерито; „Св. св. Кирил и Методий – 1921“, с. Малка Верея; „Пробуда – 1921“, с. Михайлово; „Св. Климент Охридски 1930" – с. Могила; „Гранит – 1928“, с. Ново село; „Развитие – 1918“, с. Оряховица; „Христо Ботев – 1928“, с. Памукчии; „Св. св. Кирил и Методий – 2002“, с. Петрово; „Димитър Наумов – 1908“, с. Преславен; „Христо Ботев – 1928“, с. Пряпорец; „Отец Паисий – 1906“, с. Ракитница; „Тракия – 2007“, с. Ракитница; „Христо Ботев – 1952“, с. Старозагорски бани; „Съзнание – 1933“, с. Християново; „Стефан Генчев – 1901“, с. Хрищени; „Пробуда – 1925“, с. Яворово.

