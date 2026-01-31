Нов художествен съвет ще определя естетическия облик на Казанлък

Днес в Казанлък се проведе първото заседание на новосъздадения Специализиран художествен съвет към Община Казанлък, назначен със заповед на кмета на общината Галина Стоянова.



В съвета участват архитекти, директори на културни институции, художници, скулптори, представители на образованието, граждански организации и Общинския съвет – професионалисти с опит и отношение към художествения облик на града.



Още на първото си заседание членовете на Съвета разгледаха и обсъдиха всички 13 проекта, подадени за художественото оформление на кръгово кръстовище в Казанлък. Идеите се отличават с разнообразие, креативност и различни художествени гледни точки.



Сред най-впечатляващите моменти бе фактът, че най-младият участник в конкурса е само на 12 години – ясен знак, че младите таланти вече активно участват в културния живот на града.





