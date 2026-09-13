Парламентът отваря важни закони, нови правила за въздуха и охранителите
Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
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Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
Премиерът събра съвета при закрити врата, а темите остават в тайна до излизането му пред медиите
Депутатите обсъждат промени в Закона за кредитните институции, свързани със санкции, БНБ и правомощията на ЕЦБ
Депутатите трябва да довършат второто четене на текстовете за ВСС, главния прокурор и правилата за избор на професионалната квота
Общинските съветници ще обсъждат и ограничения за автомобили в Борисовата градина, обновяване на спирки и нови културни програми
След разговорите за Украйна, санкциите и Русия лидерите ще обсъждат бъдещия бюджет на съюза
Правителството обсъжда новите радари, финансиране за ЦИК и мерки срещу разликата в заплащането между жените и мъжете
Вицепремиерът посочи геополитическия натиск и постоянните разходи без компенсиращи приходи като причина за свръхдефицита
Министрите ще обсъждат назначения, областни администрации и контрола върху дружества като „Информационно обслужване“ и „София Тех Парк“
Адвокатите на подсъдимия оспорват експертизи и твърдят за предубеден съдебен състав
Една от причините е аферата "Петрохан"
ЕС вече плаща милиарди повече за внос на горива, рискът от прекъсвания поставя нов натиск върху икономиката
Повече от 2 месеца правителството работи в оставка
Очаква се банката да запази основните лихвени проценти на фона на понижаваща се инфлация
Още на първото си заседание членовете на Съвета разгледаха и обсъдиха всички 13 проекта
Три неуспешни опита и пълна блокада на пленарната зала
Без кворум и при 119 регистрирани, Изборният кодекс пак чака
Депутатите започват работа в 9:30 след провалена регистрация
Депутатите обсъждат на второ четене ключови промени със силен ефект върху държавата и бизнеса