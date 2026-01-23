Кворумът пак провали парламента, изборните промени се отлагат 

Промените в Изборния кодекс, приети след 14-часово напрегнато заседание на правната комисия в 4 ч. сутринта в сряда, вероятно ще бъдат разгледани в пленарната зала едва през следващата седмица. Причината е поредният провал на Народното събрание да събере кворум и да започне работа.

В 9:00 ч., когато по програма трябваше да стартира заседанието, в залата се регистрираха само 117 народни представители. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви нова проверка след 30 минути, но и при повторната регистрация в 9:35 ч. броят на присъстващите нарасна едва до 119, отново под изискваните 121 депутати за начало на пленарна работа.

След още 25 минути беше направен трети и последен опит за старт на заседанието, който също се оказа неуспешен. При втората и третата проверка за кворум се регистрираха 61 депутати от ГЕРБ, 28 от ДПС-Ново начало, 10 от БСП, 16 от ИТН и 4 независими народни представители. В пленарната зала присъстваха и депутати от опозиционните формации ПП-ДБ, Възраждане, МЕЧ, АПС и Величие, но те демонстративно отказаха да се регистрират.

Така за пореден път парламентът остана блокиран, а ключовите промени в изборните правила се оказаха заложник на политическото противопоставяне и хроничната невъзможност да се осигури елементарен кворум за работа.

