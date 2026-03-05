Скандал в парламента заради случая „Петрохан“ и действията на МВР

Остро политическо напрежение избухна в Народното събрание заради разследването по случая „Петрохан“. От парламентарната трибуна председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов отправи тежки обвинения към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. По думите му действията на министъра пораждат съмнения за опит за прикриване на информация около разследването.

ИТН атакува вътрешния министър

В декларацията си Йорданов заяви, че първото действие на вътрешния министър след поемането на поста е било да извика ръководители, работещи по случая „Петрохан“, и да поиска оставките им.

Според него след това министърът е изисквал информация по разследването, която по закон може да бъде предоставяна само с разрешение на прокуратурата. „Най-нагло наруши закона, като изисква информация за разследването, която се получава само с прокурорско разрешение“, заяви Йорданов.

Той посочи още, че впоследствие са последвали кадрови промени в системата на МВР.

Кадрови рокади след началото на разследването

По думите на Йорданов сред освободените от постовете си са директорът на ОДМВР-Монтана старши комисар Пламен Томов и директорът на ОДМВР-София област старши комисар Тихомир Ценов.

Той добави, че са били освободени и директорът на ГДБОП главен комисар Боян Радев, както и директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

В изказването си председателят на парламентарната група на ИТН направи и политически коментари, като заяви, че според него съществуват връзки между лица, свързвани със случая „Петрохан“, и представители на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Йорданов заяви още, че откакто Емил Дечев е поел поста, няма публични брифинги по темата, въпреки че по случая се появяват нови факти.

Призив към президента

В края на изказването си Йорданов се обърна директно към президента Илияна Йотова.

„Госпожо президент Илияна Йотова, вие ги назначихте. Вашата е отговорността за тях и ако искате наистина да имате уважението на хората към вас като президент, веднага им поискайте оставките“, заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com