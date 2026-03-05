Проблемът с ремонтите в АЕЦ Козлодуй влиза в пленарната зала

Народното събрание ще изслуша служебен заместник-министър на енергетиката и изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев във връзка със ескалиращите разходи по годишните планови ремонтни програми на 5 и 6 блок през 2026 г. Поводът са твърдения за многомилионни доставки в нарушение на Закона за обществените поръчки и съмнения за подготовка за източване на десетки милиони публични средства. Искането за изслушването е внесено от "Възраждане".

Високите сметки за ток

По настояване на "Възраждане" депутатите ще проведат и второ изслушване, свързано със ситуацията на енергийния пазар. Пред парламента ще застанат служебен заместник-министър на енергетиката и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Темата на изслушването са повишените сметки за електроенергия и множеството жалби, подадени от потребители през последните месеци. Очаква се да бъдат представени обяснения за причините за нарастването на разходите за ток и мерките, които институциите възнамеряват да предприемат.

Промени в пенсионната система на второ четене

В програмата на пленарното заседание е включено и обсъждането на второ четене на промени в Кодекса за социално осигуряване. Гласуването по тях беше отложено през миналата седмица.

С предложенията се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Идеята е осигурените лица да имат възможност да избират между различни инвестиционни стратегии в зависимост от възрастта и риска, който са готови да поемат.

Данъчни промени и изменения в Наказателния кодекс

Парламентът ще разгледа и на първо четене изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане. Очаква се дебатът да се фокусира върху ефекта на предложенията върху бизнеса и бюджетните приходи.

В дневния ред са включени и пет законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Правната комисия разгледа текстовете на 24 февруари, като подкрепи четири от тях и отхвърли един.

Нови правила за железопътния транспорт

Депутатите ще обсъдят и на първо четене промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. С тях се предлага Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на решение за изпълнение на Европейската комисия.

Предвижда се да бъде отменена действаща разпоредба, според която агенцията води Национален регистър на превозните средства. Вместо това тя ще поддържа Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства със област на употреба железопътната инфраструктура на Република България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com