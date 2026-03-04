„Наши хора“ в „наше МВР“

В българския език има една архаична, но много звучна дума – гьонсурат. Използва се, за да обозначи изключително безочливи и нагли хора. Откакто служебният кабинет, сформиран почти изцяло от кадри на ПП-ДБ, пое властта, за това прозвище се борят мнозина от представителите му. Но МВР шефът Емил Дечев безспорно държи първенство в надпреварата. Трябва да си страшен гьонсурат не само да уволниш за един уикенд, въпреки ограничените си по Конституция права на служебен министър, над две трети от областните полицейски шефове, ами да сложиш и на тяхно място компрометирани и известни с липсата си на професионализъм кадри. Като новия стар шеф на Областната дирекция на МВР в Пловдив - Васил Костадинов.

Решението на Дечев да го върне на поста предизвика вълна от възмущение не само в региона, но и в национален мащаб. При това – с пълно право. Причината е, че Костадинов беше уволнен от позицията през 2022 г. след зверското убийство на 24-годишния Димитър Малинов от село Цалапица, което разтърси цялата област. Заради откровен непрофесионализъм, граничещ с мърлявщина (така и не стана ясно умишлена или не), на разследващите под ръководството на новия шеф на ОД МВР-Пловдив, полицейските действия тогава се забавиха до такава степен, че основният заподозрян – Рангел Бизюрев, успя да избяга от страната. Сега същият този компрометиран човек отново оглавява полицията – факт, заради който жителите на пловдивското село излизат в четвъртък на протест след призив на майката на Димитър Малинов – Атанаска Бакалова, подкрепен от хиляди хора в социалните мрежи.

„Моето дете беше пребито и заровено живо в безсъзнание, като животно на сметището 7 дни! Оттогава живея само с една мисъл. То „живея“ е силно казано. Никога няма да мога да живея напълно отново. Крепеше ме само едно – да има справедливост! Да има отговорност! Какво стана?! Вместо това гледам как хората, които носят вина за пропуските и забавянето по случая на сина ми, отново се връщат на високите постове. Същият човек, който беше отстранен заради случая на Митко, пак е директор на ОД МВР Пловдив.

Това за мен е подигравка!

Подигравка с детето ми! Подигравка с болката ми! Подигравка с всички хора, които излизаха по улиците и искаха истината! Явно в тази държава може всичко. Няма значение какво е станало. Няма значение какво мислят хората. Важното е „нашите“ да са си на място! Хора, призовавам ви-нека излезем на протест. Не само за Митко. За всичките ни убити по един или друг начин деца. Заради липсата на отговорност. Заради наглостта им!“, написа почернената майка в емоционален пост в социалните мрежи. Освен от вълна от съпричастност, тя беше подкрепена и от сдружението „Ангели на пътя“, което настоя вътрешният министър Емил Дечев да преразгледа решението си.

Призив, който към момента е посрещнат от МВР шефа с пълно мълчание. Далеч не изненадващо, предвид историята на дълбоки зависимости на компрометирания шеф на ОД МВР-Пловдив от същите задкулисни кръгове, чийто представител е във властта Дечев.

Възходът на Костадинов започва през септември 2021 г., когато бе назначен за зам.-шеф на пловдивската полиция от Бойко Рашков – настоящ депутат от ПП-ДБ и тогавашен служебен МВР министър, чието матрица на поведение и кадруване следва в момента Емил Дечев. Година след назначението си – през октомври 2022 г., Костадинов беше издигнат до началник на Областната дирекция на полицията в Пловдив. Това стана по заповед на служебния министър на МВР в кабинета на Гълъб Донев – Иван Демерджиев, друг представител на същия кръг, от който е и Рашков. След уволнението на Костадинов през август 2023 г., който шеф на МВР беше вече Калин Стоянов, именно Демерджиев стана адвокат на скандалния областен шеф на полицията при делото, което заведе срещу вътрешното министерство. В крайна сметка, съдът отмени заповедта за уволнението му и той беше възстановен на работа в системата, но пратен в „изолатора“ – звено, което уж подпомага министъра на вътрешните работи. За да бъде възстановен сега отново на шефския пост от кабинета на бившия депутат от ПП-ДБ Андрей Гюров, бидейки „наш човек“. По-точно – на ПП-ДБ и задкулисните кръгове, стоящи зад тази коалиция.

„Наши хора“ в „наше МВР“

Случаят с възстановяването на Васил Костадинов начело на ОД МВР-Пловдив е скандален, но далеч не изолиран и ясно демонстрира матрицата, по която работи служебният вътрешен министър Емил Дечев, откакто пое поста преди по-малко от две седмици. За броени дни той направи масова чистка не само в първия, но и в средния ешелон на МВР с една единствена цел – да сложи доверени лица на тези позиции, с които да осигури на съмишлениците и партньорите си от ПП-ДБ (Съюзът на съдиите в България, чието знаково лице е, си партнира традиционно с коалицията) не работеща полиция, а бухалка, насочена срещу неудобните. В пълен синхрон с въжделенията на председателя на ПП Асен Василев, изказани през 2023 г., че изборите трябва да се правят от „наше МВР“. Но не на хората, а на задкулисието и гьонсуратлъка.

