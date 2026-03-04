Извънредно! Запрянов обяви заплаха за сигурността на България, спешен ход

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, след като за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция - държава членка на НАТО, както и след „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Предложил съм спешно да се проведе Съвет по сигурността“, обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов.

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията.

„Ще извършим анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, засяга арабските страни, а както казах - и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани мерки.

„Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложните мерки“, каза министърът.

Запрянов съобщи, че е предложил на министър-председателя да бъде свикан спешно Съвет по сигурността. „Предложил съм на премиера да се проведе съвет на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви той, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Министърът подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната.

Атанас Запрянов уточни, че преоценката на ситуацията се налага и заради вече дадените разрешения за използване на въздушното пространство от съюзнически сили.

„Именно за това преоценяваме ситуацията, защото разрешенията, които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО, остават и няма други искания, но ние сме длъжни сега, в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувал съвсем неоснователно държави, които като нас не участват в тази операция, да преценим рисковете и заплахите“, заяви той.

По думите му към момента няма нови искания от страна на съюзниците, но променената среда за сигурност изисква актуализирана оценка и готовност за допълнителни мерки при необходимост.

