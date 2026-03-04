ИТН отива при Христанов, прави публично изслушване

Шубето е голям страх. Точно това изпитва Иван Христанов в момента. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов, след като земеделският министър прати писмо в парламента, с което обяснява, че поради неотложни ангажименти в страната не може да се яви на изслушване. ИТН отправи искане за явяване на Христанов в пленарна зала, за да отговаря на депутатски въпроси за кадровата си политика. ИТН разкри, че пиарката на ведомството Десислава Николова е била задържана с амфетамини през 2025 г.

Сред скандалните назначения на Христанов Станислав Балабанов посочи още Ангел Мавровски от кабинета на министъра, който по данни на ИТН е заличен от регистъра като ветеринарен лекар

Балабанов и ИТН отново призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката на Христанов.

След около половин час Балабанов покани всички публично да изслушат Христанов в земеделското министерство.

"Има такъв народ" отидат в Министерството на земеделието, за да проведат изслушването с министъра, което не се състоя в парламента.

"С цялата си парламентарна група отиваме в Министерство на земеделието, за да се опитаме да изслушаме Христанов, което не се случи в пленарна зала. Използвам за пореден път да призова президента Йотова да му поиска оставката", заяви още Балабанов.

ИТН нарекоха Иван Христанов "тиктокър", като му препоръчаха да си отвори профил в OnlyFans.

В платформата изпълнители могат да споделят снимки и видеа с последователите си срещу месечен абонамент, като често има и съдържание, което е с еротичен контекст.

По повод войната в Иран ИТН изрази загриженост как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск. Те са за провеждане на Консултативен съвет по национална сигурност при президента.

"Отидете и попитайте министъра на отбраната и Надежда Нейнски, които миналата седмица излъгаха за ситуацията в Иран", заяви Тошко Йорданов.

