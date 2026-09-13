Започва битка по границите за българската земеделска продукция
Патрули ще спират камиони от Гърция, а засилен контрол ще има към Турция и Северна Македония
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Патрули ще спират камиони от Гърция, а засилен контрол ще има към Турция и Северна Македония
Няма да позволим бокулци на трапезата на българите, отсече обаче земеделският министър
Хората на Слави извадиха още скандални назначения в земеделското министерство
"Обясненията за купуването на луксозни джипове за горските стопанства са смешни". Това заяви в сутрешния блок на Нова тв независимият депутат Георги К...
София. Съюзът на животновъдите организира национален протест в София заради неизпълнени ангажименти на Министерство на земеделието и храните, съобщи Б...
София. „В Министерство на земеделието и храните най-важно е завършването на програмата за Развитие на селските райони до края на периода". Това съобщи...
София. И животновъдите ще протестират заради бездействието на кабинета Орешарски. Това обяви председателят на Националната браншова асоциация Бойко Си...