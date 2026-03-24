С години ни пробутвали десетки тонове мръсно масло и развалено месо

Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив, цитиран от "Фокус".

Коментарът му бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна.



В града под тепетата министърът даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026. Събитието се проведе в зала "Пловдив“, Палата 8 на Конгресния център в Международния панаир в Пловдив.



В него участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията ще продължи до 23 април 2026 г. включително, като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.



По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ "Директни плащания“, "Развитие на селските райони“ и "Растениевъдство“, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.

Министерството на земеделието, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност, обяви вчера в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” по Нова телевизия служебният министър Иван Христанов. По думите му продуктите не са съхранявани по правилен начин.

Министърът показа и снимки от склада с храните – буци масло, подготвени за преопаковане, месо в кашони, масло във фалшиви опаковки, наподобяващи германски марки, кашони с колбаси. “Това е общ изглед за мизерията в този склад”, допълни той.

Служебният министър съобщи за БНТ, че висши служители на Българската агенция по безопасност на храните са възпрепятствали земеделското министерство да направи проверка в конкретния склад и предстоят уволнения. Започват и проверки, които да установят за кои магазини са били предназначени продуктите, преопаковани ли са стоките и продавана ли е вече негодна храна на потребителите.

След подаден сигнал проверяващи отиват в Хасково и се натъкват на няколко хладилни камери. Едната от тях – пълна с тонове негодна храна, вероятно предназначена за продажба в търговските вериги.

“Месо, което трябва да е охладено, се държи замразено. Блокове краве масло, които са нахвърляни просто така, без никаква защитна опаковка, храни с изтекъл срок на годност. Храни, които са връщани от търговските вериги за унищожаване. Вместо това, те са подготвяни за повторна продажба,“ заяви служебният министър Христанов.

Складовете вече са запечатани, а заради скандала предстоят и уволнения в Българската агенция по безопасност на храните. Предполага се, че схемата с негодните храни е действала от години.

Ето какво написа министър Христанов той във Фейсбука си: "Десетки тонове са потвърдените храни с изтекъл срок. Проверили сме 1/4 от складовете. Работим на -22 градуса. Прокуратурата и ГДБОП са сезирани. НАП са на терен. Работим за народа и това си личи от космоса".

