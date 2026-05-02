Ето кой е наследникът на Калушев

Майката на Иво Калушев ще наследи хижа “Петрохан”, където синът ѝ е живял заедно с петимата си последователи. Трима от тях — Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов-Ивей — са били открити простреляни на 2 февруари. Другите двама — Николай Златков и Александър Макулев — са намерени мъртви заедно с Калушев около седмица по-късно в кемпер под връх Околчица.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев е оставил завещание в полза на 22-годишния Николай и 15-годишния Александър, такъв документ не е открит, съобщават източници, близки до разследването, съобщава “24 часа”. Единствената, която е коментирала възможно завещание, е майката на Николай — Ралица Асенова. В свои медийни участия тя твърди, че синът ѝ не може да е извършил убийства, защото групата е била най-близките хора на Калушев. Тя поставя и въпроса дали човек, който планира убийства, би оставил имущество на жертвите си.

Въпреки това, след мащабна проверка в нотариалните регистри, такъв документ не е открит — нито нотариално заверено завещание, нито саморъчно написано и депозирано в кантора.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен законен наследник се оказва майка му — Стелияна Майсторова.

Представител на Българския туристически съюз — Васил Николов, заявява пред “24 часа”:

Ние търсим връзка със собственика — майката на Ивайло Калушев, защото искаме да си върнем хижата, да я откупим”. Освен хижа “Петрохан”, Майсторова ще наследи и около 5 дка земя, къща в странджанското село Българи, имот в Дряново, както и различни превозни средства, включително кемпера, който е бил иззет като веществено доказателство.

