Дечев с важни думи за новите улики на Петрохан

Вътрешният министър Емил Дечев потвърди, че наистина е намерено ново доказателство по случая "Петрохан – Околчица". Още вчера се появи информация за немерена след стопяването на снега гилза.

Дечев посочи, че намерената гилза до бившата хижа е важна за разследването по случая. Той поясни, че тя е намерена при пореден оглед.

"Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие", обясни пред БНТ силовият министър.“

Той каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица нито на Петрохан.

Той не посочи имена.

