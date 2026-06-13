На косъм от трагедия! Вадят полумъртви мигранти от бус

Един човек в критично състояние е откаран с линейка на Бърза помощ към УМБАЛ - Бургас, а екип от медици опитва да установи състоянието на други двама, които към момента не проявяват признаци на живот. Това са трима от общо 30 човека, които са открити натикани като в консервна кутия в малък жълт бус със софийска регистрация, чиито прозорци са били затворени.

Всичко това се случва към момента при пътния възел за кв. "Крайморие" по пътя, който извежда трафика от южната ни граница по главното трасе от Созопол и международната линия откъм Малко Търново - към Бургас, информира "Флагман".

По данни на медията, превозното средство е било наблюдавано от Гранична полиция и е бил подаден сигнал към контролно-пропускателния пункт на природозащитния център за птици Пода, където всички автомобили са задължени да намалят скоростта си до 30 км в час.

Въпреки всички изисквания, които са приложени, за да бъде спрян бусът, шофьорът е опитал да ускори скоростта и по подобие на огромната трагедия от август 2022 година, когато загинаха двама полицаи, да се добере до областния град.

"Пътят между Созопол и Бургас по главното трасе е почти напълно блокиран от полицейски коли и линейки, видях, че вече трима души са качени към Спешното в УМБАЛ-а", коментира очевидец, попаднал в тапата.

Друг очевидец твърди, че в канавката е преброил поне 32-ма мъже, някои говорят английски, от Афганистан са, състоянието им е критично, единият твърди, че вече повече от 24 часа не е приемал вода и е бил пристиснат от останалите пътници.

Чужденците са били натоварени по светло на границата между Малко Търново и Резово, но са изчакали да падне мрак, за да поемат на север.

Двама от приетите в шокова зала млади мъже, без документи за самоличност, са в терминално състояние. Третият се съвзема и е успял да обясни, че всички са яли трева на границата и на наша територия два дни, пиели са вода от блато. Той настоява, че всички са от Афганистан, макар да са събирани от различни точки на държавата, на възраст са между 25 и 30 години.

Чужденецът е толкова отпаднал, че няма ориентация, на което място точно са били прехвърлени през оградата.

Шофьорът е задържан много бързо, защото на пункта "Пода" са имали достатъчно време за подготовка и атака.

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