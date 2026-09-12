Бръшлян - какво крие едно странджанско село?
Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
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Какво толкова интересно може да има в едно малко странджанско село?Ами… доста.Автентични къщи на по няколкостотин години, старо килийно училище, църкв...
Най-натоварено е на пунктовете „Капитан Андреево“, „Малко Търново“ и „Калотина“
В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
Чужденците са били натоварени по светло на границата между Малко Търново и Резово
В категория "Традиции" бяха отличени най-добрите
Автобусът тръгнал сам по наклон, прокуратурата настоява за най-строга мярка
Той изкъртил люка на превозното средство с ръце, за да помогне на пострадалите
Двама загинали, пострадали се транспортират спешно към Бургас
Трагедията се случи в района на бургаското село Маринка
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
Доброволци ще останат на терен през цялата нощ, за да ограничат разрастването на огъня
На място работят пет екипа на пожарната
Съобщение от Главна дирекция "Гранична полиция"
До няколко дни предстои агенция „Митници“ да изготви техническа спецификация на проекта
До село Младежко
Сигнал от читатели
Румънска кола удари бургаски автомобил
Арестуваните може да получат до 20 години затвор
Турските власти са заловили мигрантите, които се подготвяли да преминат нелегално в България
След консумация на луканки, приготвени от диво прасе, отстреляно в землището на гр. Малко Търново, заболяват 8 души, 6 от които са хоспитализирани...