Кървав инцидент до границата! Автобус без контрол прегази пътници

Двама души загинаха при тежък инцидент край Малко Търново. Автобус с украинска регистрация внезапно потеглил на заден ход и преминал през група пътници. Трагедията се е разиграла в близост до граничния пункт, където превозното средство е останало без гориво.

Хората са слезли от автобуса, когато се е случило фаталното движение. Информацията беше потвърдена от кмета на общината Илиян Янчев.

По първоначални данни автобусът е спрял заради липса на гориво, а пътниците са напуснали превозното средство. В този момент то изненадващо тръгнало назад и връхлетяло върху намиращите се зад него хора.

Освен двамата загинали има и множество ранени, като точният им брой все още се уточнява. Двама от пострадалите са транспортирани със линейки към Бургас за спешна медицинска помощ.

Останалите ранени са настанени в Дневния център в Малко Търново, където им се оказва първоначална помощ. На място работят екипи на спешна помощ и полиция, които изясняват причините за инцидента.

